Rootsi armeejuht: Läänemerd kontrollida ihkav Putin hoiab Gotlandil kahte silma peal

«See, kes kontrollib Gotlandi saart, kontrollib Läänemerd. Praegu oleme nendeks meie. Me kaitseme Gotlandi ja saame vajadusel kasutada saart ka ründeoperatsioonideks,» lausus Bydén Saksamaa uudisvõrgustikule RND antud intervjuus. «Meil on suur huvi hoida mereteed avatuna ja kontrollida, mis toimub vee peal ja all. Gotlandilt saame aidata teistel NATO riikidel Läänemere ääres turvaliselt elada. Aga kui Putin tungib Gotlandile, saab ta NATO riike merelt ohustada. See oleks rahu ja stabiilsuse lõpp Põhjamaades ja Läänemere piirkonnas.»