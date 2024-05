KOMMENTAAR Peaprokuröri hinnangul ei ole Hamas ja Iisrael järginud sõjapidamise reegleid

Mõni päev tagasi teatas peaprokurör Karim Khan, et tal on põhjust uskuda, et Palestiinas ja Iisraelis on toime pandud inimsusvastaseid ja sõjakuritegusid (kahtlustusi ei ole genotsiidikuriteo kohta). Seetõttu kavatseb ta esitada taotlused vahistamismääruste saamiseks viie isiku suhtes Palestiina ja Iisraeli poolelt.