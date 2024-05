INTERVJUU Alexander Stubb: sõda saab ära hoida selleks valmistudes

Sissejuhatuseks intervjuule Postimehega ütles Stubb, et on alati tundnud, et Eesti ja Soome on vennasrahvad. «Eesti jõudis lühikese ajaga käia ära väga pika tee, integreerudes külma sõja järel kiiresti lääne institutsioonidesse,» lausus president üleeile Helsingis.

«Me vaatame paljudes asjades eestlastele alt üles. Väike riik, mis on suutnud kastist välja tegeleda nii mitme küsimusega, olgu see siis julgeolek või digiteerimine.» Stubb sõnas veel, et külastas Tallinna esimest korda 1992. aastal USAs õppimise ajal ning aastate jooksul on tal olnud võimalik teha koostööd väga paljude eestlastega.

Presidendivalimiste järel ütlesite, et Soome hakkab olema NATO tuumas. Kas NATO on valmis sõjaks Venemaa ja tolle liitlastega?

NATO peamine eesmärk on sõda ära hoida. See on põhjus, miks me eksisteerime ja miks oleme maailma suurim ning tugevaim kaitseallianss. Meil on heidutuseks kolm sammast: väed, relvad ja tuumaheidutus.

Kui räägin, et Soome peab olema NATO tuumas, siis viitan sarnasele hoiakule, nagu oli Paavo Lipposel ELi puhul. Olles geograafiliselt marginaalsed, peame sisenema NATO institutsionaalsesse keskmesse. See tähendab, et me osaleme NATO õppustel, organisatsioonis ja rahuaja ülesannetes.