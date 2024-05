HOIATUS! Vene eriteenistused plaanivad NATO riikides hübriidoperatsioone

«PST vastuluure juht Inger Haugland ütles, et PST hoiatas Norra relvatarnijaid vajadusest olla kõrgendatud valmisolekus ning on varem hoiatanud, et Venemaa eriteenistused kavandavad Lääne-Norras, kus asuvad Norra laevastiku baasid ning nafta- ja gaasitaristu, sabotaaži.»