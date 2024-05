POSTIMEES UKRAINAS Õhutõrjepatarei komandör: peame iga lasuga tabama

Ukraina 38. raketipolgu õhutõrjepatarei komandör major Sergei näitab alla lastud Shahedi saba, millele on kirjutatud drooni Vene-pärane nimi Geran ning seerianumber. Sergei kattis osa numbrist kinni, et ei saadaks aru, millise drooni täpselt tema mehed on alla lasknud.

Foto: Jaanus Piirsalu