INTERVJUU Knesseti väliskomisjoni juht: Ukraina on Iraani jaoks harjutusväljak

Teil on juuri Ukrainas ja Venemaal, teil on vene õigeusku kuuluvaid pereliikmeid. Kuidas te näete sõda Ukrainas?

See on tragöödia.

Olen sündinud Tšernivtsis, mis asub Ukrainas, aga olnud ka osa Austria-Ungari impeeriumist ja Rumeeniast. Ma ei suutnud isegi ette kujutada, et võiksin seista silmitsi laiaulatusliku sõjaga Venemaa ja Ukraina vahel.

Tragöödia on ilmselge kõigile, kel on juuri endises Nõukogude Liidus, minu puhul Venemaal ja Ukrainas. Paljudes perekondades, rääkimata laiematest suguvõsadest, on nii venelasi kui ukrainlasi.