Bratislavas aadressil Godrova 4 asub üks Slovakkia suurimaid propagandavabrikuid, mille valed on jõudnud ka riigi poliitilise ladviku huultele. Tegu ei ole mingi tavalise trollifarmiga, vaid Vene saatkonnaga, mis on kõigist Venemaa Föderatsiooni diplomaatilistest esindustest Facebookis kõige aktiivsem.

Euroopa Parlamendi valimiste eel on propagandamasin taas kord tuurid üles võtnud, nagu juhtus ka enne möödunud aasta septembris toimunud parlamendivalimisi ja aprillikuiseid presidendivalimisi.

«Ma arvan, et me ei ole absoluutselt valmis selleks, mis hakkab toimuma enne Euroopa Parlamendi valimisi, nagu me ei olnud valmis ka eelnevate valimiste puhul,» tõdeb analüütik Tomáš Kriššák ettevõttest Gerulata Technologies, mis tegeleb hübriidohtude analüüsi ja sellealase nõustamisega.