Kolm Reutersiga rääkinud allikatest, kes olevat kursis Putini siseringi aruteludega, ütlesid, et riigijuht on väljendanud eraviisiliselt oma nõunikele rahulolematust selle osas, mida ta näeb Lääne toetatud katsetena pärssida arutelusid ja Ukraina presidendi otsusega välistada läbirääkimised Kremliga.

«Putin võib võidelda nii kaua kui vaja, aga Putin on ka valmis vaherahuks, et sõda külmutada,» ütles neljas allikas, kes on Putiniga töötanud ja omab sissevaadet Kremli ladviku vestlustest.