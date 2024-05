AK Lätit laimavad vene erakonnad pürgivad usinalt europarlamenti

Kahe nädala pärast valivad eurooplased Euroopa Parlamendi (EP) uue koosseisu. Läti puhul saab tõdeda, et EP valimised on teisejärgulised. 5. seimi valimistel 1993. aastal osales 89,9 protsenti hääleõiguslikest kodanikest, pärast Läti iseseisvuse taastamist on see jäänud rekordiks – hiljem on valimisaktiivsus püsinud 50–60 protsendi vahel. Kui 2004. aastal osales EP valimistel vaid 41,34 protsenti Läti hääleõiguslikest kodanikest ja viie aasta pärast kasvas aktiivsus 53,69 protsendini, siis 2014. aastal oli valimisaktiivsus 30,24 protsenti ja 2019. aastal 33,5 protsenti.