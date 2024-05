Orbán ütles riigiraadiole, et Ungari on vastu NATO plaanile anda lähiaastatel Ukrainale ennustatavamat sõjalist toetust võitluseks Venemaa sissetungiga.

«Me ei kiida seda heaks ja me ei taha osaleda (Ukraina) finants- ega relvatoetuses, isegi mitte NATO raames,» ütles ta ja lisas, et Ungari on võtnud NATO Kiievi toetusoperatsioonides mitteosaleja positsiooni.