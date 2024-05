ÜRO kõrgeim kohus käskis Iisraelil pealetung Rafah'le otsekohe peatada

ÜRO kõrgeim kohus kutsus täna äärmusrühmitust Hamasi ka üles vabastama viivitamata kõik pantvangid, kelle see võttis 7. oktoobri rünnakus Iisraelile.

«Kohus peab sügavalt murettekitavaks, et need pantvangid on endiselt vangistuses ja kordab oma üleskutset nad viivitamata ja tingimusteta vabastada,» teatas Rahvusvaheline Kohus (ICJ).