Ungari takistab külmutatud Vene varade kasutuselevõttu Ukraina abistamiseks

Pärast mitu kuud kestnud arutelusid leppisid ELi riigid sel kuul kokku, et umbes 190 miljardi euro suuruselt Venemaa külmutatud varalt, mis on Belgia arvelduskojas Euroclearm, kasumist saadavat tulu hakatakse kasutama Ukraina jaoks relvade ostmiseks. Intressituludelt saadav tulu küündib hinnanguliselt kahe kuni kolme miljardi euroni.

Ungari on aga maksete kiirendamise vastu. Nimelt on Ungari vastu nõudest, et iga väljamakse Ukrainale peab ühehäälselt heaks kiitma ELi 27 liikmesriigi poolt, loobumisele, teatasid ELi suursaadikute kohtumisega kursis olevad viis allikat Financial Timesile.