Sikorski: kui Venemaa kasutaks tuumarelva, ründaks USA nende positsioone Ukrainas

«Ameeriklased on venelastele öelnud, et kui te tulistate tuumapommi, isegi kui see kedagi ei tapa, siis me ründame kõiki teie sihtmärke Ukrainas tavarelvadega. Me hävitame need kõik,» ütles Sikorski intervjuus The Guardianile.

Sikorski lisas, et ka Hiina ja India on hoiatanud Venemaad tuumarelvade kasutamise eest. «Ma arvan, et see on usutav ähvardus [..] Ja see ei ole lapsemäng, sest kui ka seda tabu rikutakse, nagu ka tabu, et ei tohi jõuga muuta piire, siis Hiina teab, et Jaapan ja Korea hangiksid tuumarelvad, ja arvatavasti nad ei taha seda,» ütles Sikorski.