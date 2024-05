Armeenia peaministri avalduse vallandas Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka öeldu, kui ta 15–17. mail Aserbaidžaanis riigivisiidil oli. Lukašenka tunnistas sisuliselt, et enne 2020. aasta teise Karabahhi sõja algust arutas ta Aserbaidžaani liidri Ilham Alijeviga võimalikke sõjalisi meetmeid, mida võtta Armeenia vastu, ning et nad jõudsid koos järeldusele, et on võimalik saavutada võit sõjas.