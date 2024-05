IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK Vene väed liikusid Luhanskis, Donetskis ja Kupjanski lähistel edasi, Harkivis on olukord stabiliseerunud

UKRAINA PÄEVIK 25.05: Ukraina võimud on teatanud, et hakkavad saavutama Harkivi oblastis käest läinud olukorra üle kontrolli. See tähendab esialgu küll tulekontrolli alade üle, mille sügavus jääb veel alla kümne kilomeetri. Samas on Vene okupandid taas jõhkralt pommitanud Harkivi linna, ehitusmaterjalide hüpermarketit, trükikoda ja teisi rahvarohkeid kohti. Ukrainlaste enesekindlamad avaldused on tulnud samaaegselt uue abipaketi heakskiitmisega USA poolt.