Venemaa korraldab Ukraina toetamise takistamiseks Euroopas sabotaažioperatsioone

Enamasti on tegemist süütamiste või süütamiskatsetega mitmel pool Euroopas, näiteks Inglismaal laohoones, Poolas värvitehases, Lätis eluhoonetes, aga ka Leedus Ikea kaupluses. Samuti on kinni võetud väidetavaid Vene operatiivtöötajaid, keda süüdistatakse USA sõjaväebaaside vastu suunatud rünnakute kavandamises, vahendab The New York Times.

Kuigi teod võivad tunduda juhuslikud, väidavad Ameerika ja Euroopa julgeolekuametnikud, et need on osa Venemaa jõupingutustest, mille eesmärk on aeglustada relvavedu Kiievisse ja tekitada muljet, et Euroopas kasvab vastuseis Ukraina toetamisele. Ametnike sõnul juhib kampaaniat Venemaa sõjaväeluure GRU.