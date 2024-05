Soolapuhuja meelitas Prantsuse linnapea maksumaksja raha eest puhkusereise ostma

Selgeltnägija Sophia Martinez väidab, et ta suudab rääkida surnutega. Väidetavalt küsis linnapea Gilles d'Ettore posijalt, et ta võtaks ühendust tema surnud isaga. Seansside ajal muutis Martinez oma häält linnapea isa sarnaseks ning d'Ettore jäigi posijat uskuma, vahendab BBC.

Arvatakse, et linnapea manipuleerimine kestis viimased neli aastat. Väidetavalt helistas naine tuhandeid kordi meerile, esinedes mitmete surnud inimestena, sealhulgas ka inglitena, kes õhutasid linnapead soolapuhujat aitama.

Väidetavalt maksis linnapea maksumaksja taskust kinni Martineze ja tema pere puhkusereisid Polüneesiasse ja Taisse. Needsamad n-ö hääled veensid linnapead palkama mitut Martineze pereliiget kohalikku volikokku tööle ja ka oma kodu renoveerima. Sealjuures tegid linnapeaga seotud kohalikud ettevõtted seda tööd tasuta.

Nüüd süüdistatakse Martinezt linnapea mõjutamises, d'Ettore'i aga korruptsioonis.

«See on hull lugu,» rääkis BBC-le d'Ettore'i advokaat Jean Marc Darrigade. «See on uskumatu, sest teil on poliitikas mees, linnapea ja endine parlamendisaadik, kes on väga intelligentne. Ja nüüd avastatakse, et üks naine võib sellise mehega manipuleerida.»

«See on naine, kes tuli tema ellu ja ütles, et võib rääkida tema surnud isaga. Ta leidis üles tema nõrkuse ja kasutas seda isikliku kasu saamiseks. Kulus palju aega, enne kui ta mõistis, et teda peteti,» märkis Darrigade.

Posija advokaat Luc Abratkiewiczi sõnul ei ole tegemist manipuleerimisega. «Ta on tunnistanud üles, et kasutas ära linnapea usaldust, kuid tegemist ei ole manipuleerimisega, sest ta on oma teod omaks võtnud ja teised kliendid, sealhulgas arstid ja arhitektid, on ka öelnud, et tal on müstilised jõud,» sõnas advokaat.

Nii Martinez kui ka d'Ettore viibivad vahi all. Martinez viidi üksikkongi pärast seda, kui teised kinnipeetavad avavanglas süüdistasid teda nõiduses ja läksid talle kallale.