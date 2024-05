2021. aastal teatas Vladimir Putin, et palee ei kuulu talle ja ta pole seal kunagi käinud. Puuduvad otsesed tõendid selle kohta, et Putin oleks selles majas tegelikult elanud või külastanud, kuid Navalnõi Fondi avaldatud dokumentidest nähtub, et presidendi lähiringkond on selle paleega seotud.