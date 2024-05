Türkmenistanis võib kallistamise eest trellide taha sattuda

«Ma hoidsin oma nutvat abikaasat embuses, et teda maha rahustada, kuna me rääkisime sellest, kuidas saada vajalike ravimite jaoks raha,» rääkis mees väljaandele Raadio Vaba Euroopa/Vabaduseraadio 7. mail aset leidnud vahejuhtumist. «Me ei tule finantsiliselt praegu toime. Ja siis tuli politseinik ja ähvardas meid.»

Mehe sõnul nõudis Bahari asumis patrullinud politseinik neilt, et nad näitaksid oma passe ja abielutunnistust, tõestamaks, et nende abielu on seaduslik. Kui politseinik nägi, et abieludokumendid on ehtsad, üritas ta nendelt siiski altkäemaksu välja pressida.

Viimastel nädalatel on sagenenud teated sarnastest juhtumitest Türkmenabatis, kus politsei on võtnud usinalt sihikule avalikes kohtades käest kinni hoidvaid, teinetesele lähedal istuvaid, suudlevaid või kallistavaid paare. Mitmed kohalikud üliõpilased ja teised noored on rääkinud, et moraalipolitseina tegutsevad ametnikud varitsevad neid tänavatel. Suuremal osal juhtumitest on see lõppenud paaridelt raha välja pressimisega.