Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles pressiteates, et Riia visiidil tutvustati lähiriikide siseministritele oma plaani katta kogu idapiir tehnoloogiaga, mis on võimeline droone avastama ja tõrjuma. Samuti oleks see võimekus vaja tuua suurematesse linnadesse. «Sellises mahus ettevõtmisena on see unikaalne. Drooniseire ja -tõrje on ülioluline nii heidutuseks kui ka idanaabri mõjutustegevusele vastuseismiseks,» sõnas ta.