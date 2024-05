Paavst kasutas vestluses piiskoppidega geide kohta alandavat sõimusõna

Itaalia suurimad päevalehed La Repubblica and Corriere della Sera kirjutasid eile, et arutades Itaalia piiskoppide konverentsil võimalusi, et gei mehed võiks saada samuti preestrikoolitust, kui nad jäävad tsölibaati, olla paavst seesugust mõtet tõrjunud. Allikate väitel ütles katoliku kiriku pea, et seminarides on juba liiga palju frociaggine’t, mida võiks eesti keeled tõlkida kui piiderlikku õhkkonda.