Hispaania peaminister: Palestiina omariikluse tunnustamine on samm rahuni jõudmisel Lähis-Idas

Hispaania peaminister Pedro Sánchez tänasel pressikonverentsil, millel ta teatas ametlikult, et tema riik tunnustab Palestiina omariiklust.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kinnitas täna, et tema riigi valitsuskabinet tunnustab Palestiina riiki ning rõhutas, et Palestiina omariikluse tunnustamine on möödapääsmatu samm rahuni jõudmisel Lähis-Idas.