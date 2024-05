ENAMUS POOLT Soome rahvas toetab sõdurite Ukrainasse saatmist poliitikutest rohkem

Sihtasutuse Kone rahastusel tehtud kaitseteemasid puudutava küsitluse tulemustest selgub, et 52 protsenti Soome valijaist on seda meelt, et kui Ukraina peaks olema Venemaa vastu peetavas sõjas kaotuse veerel, tuleks ELi maadel neile saata appi oma sõdurid, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.