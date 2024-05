VIDEO Bangladeshis ja Indias ligi 40 elu nõudnud tsüklon on üks ajaloo hirmuäratavamaid

«Maal rullunud kestuse poolest on see üks pikimaid riigi ajaloos,» ütles Bangladeshi riikliku meteoroloogiaosakonna direktor Azizur Rahman uudisteagentuurile AFP, lisades, et tsüklon räsis rannikualasid enam kui 36 tunni jooksul.

Bangladeshi vähemalt 17 ohvrist osa sai riigi katastroofihalduse juhi Mijanur Rahmani sõnul surma, kui nad olid teel varjupaika, viivitasid koju jäädes või kui nende majade seinad kokku varisesid. Osa ohvreid uppus tormis. «Inimesed jätavad tavaliselt oma karja ja kodu väga vastumeelselt maha, et minna tsükloni eest varjupaika,» ütles ta Reutersile. «Nad ootavad viimase hetkeni, mil on sageli liiga hilja.»

Assami osariigis on saanud surma vähemalt üks inimene ja vihm jättis piirkonna elektrita. Lääne-Bengali osariigis on hukkunud aga vähemalt kaheksa inimest

Tsüklonid on viimastel aastakümnetel tihedalt asustatud rannikualaga Bangladeshis tapnud sadu tuhandeid inimesi. Sealjuures on supertormide arv kliimamuutuste mõjul kasvanud nii, et varasema keskmiselt ühe suurtormi asemel on neid nüüd aastas koguni kolm.