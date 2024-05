INTERVJUU Taani ekspert: meil pole 30 päevaga 300 000 sõdurit valmis venelasi tapma

Kui taanlaste oma valitsus ütles, et Vene rünnaku ohtu pole, siis Rootsi poolt nägid nad rahvale antud soovitusi tekitada endale kriisivarud ja ootamatult kiiret liikumist NATO suunas. Taani samal ajal möönis seisu tõsidust, aga tegudega poliitilist retoorikat ei toetanud. Hoopis rahvas hakkas end massiliselt ellujäämiskursustele registreerima.

Kas Taani valitsusel on mingeid erilisi ootusi seoses NATO tippkohtumisega Washingtonis?

Paistab, et meie valitsus on praegu rahul sellega, et nad saavad öelda, et langetasid otsuse minna kaitsekuludega kahe protsendi juurde SKTst.

Nad on lõpuks otsustanud teha seda, mida kõik teised Läänemere riigid otsustasid juba mõne aja eest. Selles mõttes astume nüüd teistega sama jalga, aga muidugi me alles hakkame reaalselt raha kulutama ning NATO on jätkuvalt kõike muud kui rahul sellega, kuidas me oma võime-eesmärke täidame.

Selle kõrval usun, et Taani jaoks on NATO jätkuvalt selleks, et hoida USA sees ja üritada saada Läänemere riigid – eriti kaks uut liitlasmaad, Rootsi ja Soome – omavahel koostööd tegema võimalikult hästi ja kiiresti. See saab olema põhifookus.