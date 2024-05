Helsingis tagastati raamatukokku 84 aastaga laenutustähtaega ületanud romaan

«Aastakümneid hilinenult on meile varemgi raamatuid tagasi toodud, aga see on juba omaette liigas,» teatas Oodi Facebookis. «Raamat oli sir A. Conan Doyle’i «Põgenikud» ja laenutuskaarid kohaselt oli halva mäluga laenutaja Pursimiehenkadult pärit ärimees. Alati parem hilja kui mitte kunagi!»

«Raamat on üllatavalt heas seisukorras. Köide on terve ja suuremaid plekke pole. See on loetavas olukorras,» ütles Tynkkynen Ylele ja lisas, et selle tagastanud inimesele trahvi ei määratud.