Läti firma jäi telefonipettuse tõttu ilma miljonist eurost

Pangandusettevõtteid ühendav Läti Finantsliit hoiatas, et firmad on suuremas ohus kaotada petturitele korraga pirakamaid summasid, sest nende ülekandeliimiidid on suuremad kui eraisikutel, kirjutas LSM.

Läti Finantsliit soovitas karmistada ülekannete tegemise reegleid. «Ettevõtted ja ka ettevõtte töötajad, kes on volitatud makseid tegema, peavad mõistma – see ei ole usaldamatuse küsimus, vaid rahalise turvalisuse küsimus. Sellisel juhul on pankadel ettevõtete jaoks olemas erinevad vahendid, et neid protsesse lihtsustada – volitatud isikutel on võimalik kehtestada madalamad piirmäärad,» soovitas Läti Finantsliidu nõunik Armands Onzuls.