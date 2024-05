Lõuna-Rootsis visati mošeed surnud metsseaga

Politsei teatas täna oma veebilehel, et keegi viskas sea vastu mošee fassaadi. «Kaebus klassifitseeriti agitatsioonina etnilise grupi vastu, kuid hiljem võivad ilmneda teised kahtlused,» teatas politsei.

Politsei pressiesindaja August Brandt rääkis avalik-õiguslikul televisioonile SVT, et nende sündmuskohale jõudes vedeles looma korjus endiselt pühakoja juures ja lähemal vaatlusel selgus, et tegemist oli metssea põrsaga.

«Politsei on kohapeal ja me töötame aktiivselt erinevate teabe kogumise vormidega. Intervjueerime inimesi kohapeal ja dokumenteerime,» selgitas ta. «Õnneks pole tegemist sagedase juhtumiga.»

Skövde mošeed haldava fondi juhi ja imaami Smajo Sahati sõnul on neil salvestis korjuse kohale toonud inimesest. «Üks inimene tuli autoga ja viska selle mošee pihta. Me ei tea, kes see oli, aga ta jäi turvakaameratele,» rääkis mees.