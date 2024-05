Rahvusvaheliselt tunnustamata Luhanski Rahvavabariigi liider Leonid Passetšnik teatas 27. mail, et Venemaa võtab selle aasta jooksul vastu üle 12 000 lapse okupeeritud Luhanski piirkonnast.

Passetšniku sõnul on programm «kasulik puhkus», mis viib üle 40 000 Ukraina lapse okupeeritud territooriumitelt Venemaale, kus nad hakkavad külastama suvelaagreid ja haridusüritusi. Passetšnik lisas, et laagrid asuvad ka okupeeritud Krimmis ning Primorje krai ühe suurema linna Vladivostokis asuvasse Ookeani laagrisse plaanitakse okupeeritud aladelt viia rohkem kui 600 Ukraina last.