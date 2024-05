Õiguskantsler Denõss Maljuska sõnul on venelaste vastu rindel sõdimas peagi 613 vangi, kes praegu läbivad sõdurite baasõppekoolitust. Sõduriväljaõppe järel suunatakse vangid seejärel spetsiaalsetesse ründerühmadesse, kirjutas eile Ukrainska Pravda .

Maljuska selgitas, et praegu on otsustatud, et viidatud rühmadesse kuuluvad vaid vangid ja neid ei paigutata kokku teiste sõduritega.