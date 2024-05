Briti meediaväljaande andmetel on Saksamaa ja USA peagi Washingtonis toimuva NATO 75. aastapäeva tähistava tippkohtumise eel häälekalt hoiatanud, et Kiievile ei saa pakkuda täpset ajakava alliansiga liitumiseks, et vältida NATO ja Venemaa laupkokkupõrget.