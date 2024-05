USA presidendikandidaat Kennedy esitas kaebuse teledebati asjus

Ameerika kõige kuulsama poliitilise klanni liikmel ei ole mingit võimalust novembris peetavaid valimisi võita, kuid nii demokraadid kui ka vabariiklased kardavad, et ta võib mõjutada tasavägiseid tulemusi peamistes kaalukeele osariikides.

Kennedy advokaadid ütlesid teisipäeval keskvalimiskomisjonile esitatud kaebuses, et Bideni meeskond oli avalikult nõudnud nende kliendi kõrvalejätmist debatist, ning juhtisid tähelepanu USA meedia teadetele, et ka Trump «oli saanud CNN-ilt kinnituse, et Kennedy jäetakse kõrvale».