Zelenskõi: valmistume vaenlase edasiseks aktiivsuseks kõigil suundadel

«Ma olen tänulik igale üksusele, mis teeb kõik vajaliku rindeolukorra stabiliseerimiseks. Me valmistume ka vaenlase edasiseks aktiivsuseks - me mõistame selgelt, milliseid ülesandeid ja mis eesmärgi (Vene režiimi juht Vladimir) Putin seab oma armeele. Me anname kindlasti talle meie vastuse,» kirjutas Zelenskõi.