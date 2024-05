ÜLEVAADE Milliseid muutusi toob Ramzan Kadõrovi surm?

Jõhkard-autokraat valmistub surmaks, selles pole enam kahtlust. Kuidas muidu seletada ametikohtade kiiret jagamist oma lastele ja sugulastele? Kadõrovil on kiire, sest haigus on ränk, aga klann peab tema meelest võimule jääma.

Kuid sellega on üks häda. Ta saab oma 18-aastasest pojast teha ministri, aga teha temast kohe president – see oleks liialdus vist isegi Tšetšeenias. Puruhaige Kadõrov ise on vaid 47-aastane,

Kuuldused tema peatsest surmast jõudsid haripunkti mullu septembris, kui levis teade, et Kadõrovi neerud ei tööta ning ta on koomas. Katsed neid kuuldusi reibaste videoülesvõtetega hajutada pigem ebaõnnestunusid. Ehkki Kadõrov on tänase päevani teadaolevalt elus, puudub ta tihti olulistelt üritustelt ning kui on kohal, siis nähtavalt kehvas seisus.