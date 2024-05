INTERVJUU NATO abipeasekretär: Narva poid lisandusid pikka Vene hübriidtegevuste jadasse

Mil määral valmistab see NATO-le muret, et Venemaa on leidnud viisi tasuta poide saamiseks neid Eesti vetest kalastades?

Me hoiame sellel olukorral silma peal ja loomulikult jälgime infot, mis Eesti valitsuselt tuleb. Minu hinnangul on teie valitsus sellega tegelenud ideaalselt rahulikul viisil.

Aga see on ainuüksi selgi aastal vaid üks näide pikast Vene hübriidtegevuste jadast, selles paistab murettekitav tendents.

See jada on pikk ja kirju. Hiljuti tuli NATO välja mureavaldusega nende hübriidtegevuste kohta, mida me näinud oleme. See tõukus asjadest nagu rünnak ministri autole siin Eestis, raudtee tegevuse häirimine, Ukrainale mõeldud varustust hoidvate ladude süütamine, rünnakud inimeste vastu jne. Nimekiri on pikk ja väga murettekitav.