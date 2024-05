«President juhtis hiljuti oma meeskonda tagama, et Ukraina saaks kasutada Harkivi piirkonnas USA tarnitud relvi vastutuleks, et Ukraina saaks vastulöögi anda neid ründavatele või neid ründama valmistuvatele Vene vägedele,» ütles neljapäeval tundmatuks jääda soovinud USA kõrge ametnik.

Väljaanne New York Times teatas juba varem päeval, et allikate andmeil on president Joe Biden lähedal keelu tühistamisele.