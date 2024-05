Trumpi süüdistati äridokumentide võltsimises, mis on seotud pornonäitlejanna Stephanie Cliffordile ehk lavanimega Stormy Danielsile 2016. aastal Trumpi presidendikampaania ajal tehtud 130 000 USA dollari suuruse makse uurimisega. Väidetavalt on Cliffordile makstud selle eest, et ta vaikiks väidetavast seksuaalsuhtest Trumpiga.