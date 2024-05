Saksamaa andis Ukrainale loa rünnata oma relvadega Venemaa territooriumi

Der Spiegeli kohaselt põhjustas Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD), roheliste ja Vaba Demokraatliku Partei (FDP) valitsuse meelemuutuse Venemaa ründetegevus Harkivi oblastis. Kiiev on juba pikka aega nõudnud, et neil lubataks tulistada lääne relvadega Venemaa territooriumile otse piiri taga asuvate sõjaliste rajatiste pihta.

Saksamaa on Ukrainaga kokku leppinud, et nende «tarnitud relvi kasutatakse kooskõlas rahvusvahelise õigusega», ütles valitsuse pressiesindaja Steffen Hebestreit. Viimastel nädalatel on Venemaa oma piirialadelt korraldanud rünnakuid Harkivi oblasti vastu ja Berliini kinnitusel võib neile vastata. «Oleme ühiselt veendunud, et Ukrainal on rahvusvahelise õiguse kohaselt õigus end nende rünnakute vastu kaitsta,» lisas Hebestreit.