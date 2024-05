Stoltenberg hajutas hirme Moskva-poolse eskalatsiooni pärast

USA ametnikud teatasid neljapäeval, et president Joe Biden tühistas saladuskatte all piirangud, mis ei lubanud Ukrainal kasutada ameeriklastelt saadud relvi Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu, kuid seda üksnes selleks, et kaitsta tule all olevat Harkivi oblastit.