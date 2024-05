KAHTLUSTAV PILK EESTILE Baltimaades elavaid Vene ja Valgevene opositsioonitegelasi jälgiti nuhkvaraga

Nii Lätis, Leedus kui ka Poolas elavaid Valgevene ja Venemaa ajakirjanikke ja aktiviste püüti jälgida Pegasuse nuhkvaraga, tuvastasid mittetulundusühendus Access Now ja Kanadas Toronto ülikooli juures tegutsev uurimiskeskus Digital Lab. Seejuures viskab Access Now õhku kahtluse, et luurajaks võib olla Eesti, mis nende teada kasutab Pegasust väljaspool oma piire.