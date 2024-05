Paavst jälle pahandustes: Franciscus heitis preestritega kohtudes naistele ette klatšihimu

Kõigest mõni päev pärast seda, kui paavst Franciscus pidi vabandama geisid solvava sõnakasutuse eest, on katoliku kiriku pea sõnapruuk taas kära tekitamas: kohtudes Roomas rühma noorte preestritega olla paavst öelnud, et «klatš on naiste asi» ja andnud mõista, et meestel on tõeline sõnaõigus, sest nende jalas on püksid.