Kautsjonita vabadusse lubatud 77-aastane Trump on nüüd kurjategija – see on ajalooline ja rabav esimene kord riigis, mille presidenti nimetatakse sageli maailma võimsaimaks.

New Yorgi vandekohus leidis, et Trump on süüdi kõigis 34 süüdistuspunktis: võltsis äridokumente, et tagastada oma advokaadile Michael Cohenile 130 000 USA dollarit, mille too omakorda maksis pornotäht Stormy Danielsile.