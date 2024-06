AK Flirt Meloniga võib von der Leyenile maksta uue ametiaja Euroopa Komisjoni eesotsas

Kui Saksamaa endine kaitseminister von der Leyen viis aastat tagasi ELi liidrite soovil Euroopa Komisjoni etteotsa seati, oli Euroopa Parlament tige, et presidendid ja peaministrid sõitsid lihtsalt üle nn Spitzenkandidat’i protsessist. Saksakeelse nimega tuntud esikandidaadi süsteem oli leiutatud just eurovalimistele legitiimsuse lisamiseks, et hääletajatel oleks teada, kes on iga europartei esinumber, ja neil oleks omamoodi võimalus Euroopa Komisjoni presidendi valikul kaasa rääkida.