Venemaa lisas presidendiks kandideerida üritanud Duntsova välisagentide nimekirja

Venemaa justiitsministeerium lisas eile oma välisagentide nimekirja Jekaterina Duntsova, kes teatas eelmise aasta novembris, et kandideerib Venemaa presidendiks. Duntsova nimekirja lisamise põhjus olevat Venemaast negatiivse pildi kujundamiseks mõeldud valeandmete levitamine, vahendab Reuters. Otsuse järgi on Duntsova võtnud sõna «sõjalise erioperatsiooni» vastu ja teinud koostööd avalike liikumistega, mille tegevus on Venemaa territooriumil tunnistatud ebasoovitavaks.