Gruusia opositsiooniparteisid ja kodanikuühiskonna organisatsioone tabas vandalismirünnakute laine

Gruusia opositsiooniparteisid, kodanikuühiskonna organisatsioone ning meediaväljaandeid on viimastel päevadel tabanud vandalismirünnakud. Muu hulgas rünnati ööl vastu tänast suurima opositsioonipartei Ühtne Rahvuslik Liikumine (UNM) keskbürood Thbilisis. Seejuures on riiki juhtiva Gruusia Unistuse liikmed öelnud, et tegemist on nende vastusega survestamisele.