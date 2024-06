Tómasdóttiri vastaskandidaat Katrín Jakobsdóttir õnnitles varahommikul oma konkurenti. Esialgsete tulemuste kohaselt on endine peaminister Jakobsdóttir platseerumas teiseks ja dotsent Halla Hrund Logadóttir kolmandaks.

«Näib, et Halla Tómasdóttirist on hoogsalt saamas Islandi järgmine president. Tahan talle lihtsalt töös õnne soovida ja tean, et temast saab hea president,» ütles Jakobsdóttir, kes oli riigipea ametikoha püüdmiseks loobunud peaministritoolist.