ISW raporti kohaselt nõrgendab Washingtoni kahemõtteline positsioon Ukraina relvajõudude võimet, et ohjeldada Venemaa edasist pealetungi põhjapiiril.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu Euroopa asjade direktor Michael Carpenter ütles, et USA lubas Ukrainal rünnata Venemaad mitte ainult selleks, et kaitsta Venemaa rünnakute eest Harkivit, vaid ka selleks, et kaitsta teisi piirkondi.