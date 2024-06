Netanyahu nõunik: nõustume Bideni relvarahuplaaniga, kuigi see pole hea leping

Suurbritannia ajalehele Sunday Times antud intervjuus ütles Netanyahu välispoliitika nõunik Ophir Falk, et Bideni ettepanek on kokkulepe, millega nad nõustusid. Samuti lisas Falk, et kuigi see ei ole hea kokkuleppe tahavad nad väga, et kõik pantvangid vabastataks.