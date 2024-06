Ukraina komandöride sõnul saabuvad rindele sõdurid, kellel on ebapiisav väljaõpe

Juba pikalt on teada, et Ukrainal on puudus sõduritest ning selle tõttu võeti vastu ka uus mobilisatsiooniseadus, et saada täiendavaid inimesi sõjaväkke. The Washington Postiga rääkinud rindeäärsete Ukraina üksuste komandöride sõnul valmistuvad nad aga ette selleks, et enamik uutest värvatutest saabub rindele ebapiisava väljaõppega, sest juba praegu saabuvad tagalast halvasti väljakoolitatud abiväed.