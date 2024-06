Hiina teatas spionaažijuhtumi paljastamisest ja süüdistab Briti MI6-t riigitöötajate värbamises

Oma ametlikus WeChati kanalis avaldatud postituses teatas Hiina julgeolekuministeerium, et paljastas suure spionaažijuhtumi, millega on seotud Briti luureteenistus MI6. Väidetavalt tuvastasid Hiina ametivõimud MI6 värvatud mehe, kelle perekonnanimi on Wang, ja tema abikaasa, perekonnanimega Zhou, kes töötasid mõlemad keskse tähtsusega riigiasutuses ametikohtadel, millel oli «juurdepääs konfidentsiaalsele põhiteabele», vahendab BBC.